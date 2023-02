Poupafarma fecha unidades “temporariamente” em Cotia

Sindicatos afirmam que empresa passa por uma crise e que funcionários estão se mobilizando para evitar demissões; loja virtual da Poupafarma também está fora do ar; entenda

Unidade da Poupafarma na rua Prof. José Barreto, em Cotia. Foto: Anderson Fernandes

Reportagem: Neto Rossi

Fotos: Anderson Fernandes





As duas unidades da Poupafarma em Cotia fecharam as portas nesta semana. Uma fica na rua Senador Feijó, 362, e a outra na rua Prof. José Barreto, 177.





Nas portas das farmácias há comunicados com os mesmos dizeres: “Esta loja está fechada temporariamente para reorganização de sistemas, operações e padrões de abastecimento. Retornaremos em breve”. Mas sindicatos apontam outras razões para o fechamento (leia mais abaixo).





Unidade da Poupafarma na rua Senador Feijó, centro de Cotia. Foto: Anderson Fernandes





Além das lojas físicas, o e-commerce da empresa também está fora do ar para manutenção. “Nossa loja virtual está passando por uma reformulação programada”.





OUTRAS UNIDADES FECHADAS





Segundo Cotia e Cia apurou, outras unidades da Poupafarma espalhadas pela Baixada Santista, região do Vale do Paraíba e na cidade de São Paulo também estão de portas fechadas, segundo a empresa, pelos mesmos motivos que as de Cotia.





Aviso deixado nas unidades de Cotia são os mesmos que nas unidades de outras regiões. Foto: Anderson Fernandes





No entanto, segundo sindicatos que representam a categoria, funcionários da Poupafarma dessas regiões citadas estão se mobilizando para evitar demissões e ter uma resposta a pendências como o não pagamento dos salários de janeiro, a falta de depósito do FGTS, a suspensão do vale-refeição e de planos de saúde.





Na quarta-feira (8), a Fecomerciários, sindicatos de práticos de farmácia de São José dos Campos, São Paulo e Santos, se reuniram com representantes da Poupafarma. As entidades solicitaram documentos para atestar a real situação econômica da empresa, que reconheceu as dificuldades para honrar todos os compromissos com trabalhadores e também fornecedores.





“Os participantes da reunião alinharam um segundo encontro para o dia 20 de março. Mas a rede informou que os planos de saúde e odontológicos já estão disponíveis e prometeu a regularização do vale-transporte e vale-refeição até a próxima semana. Além disso, solicitou parcelamento à Caixa Econômica Federal para quitar os meses em aberto do FGTS”, informou o portal Panorama Farmacêutico, que é especializado no tema.





A reportagem entrou em contato com a Fecomerciários para saber como está a situação dos funcionários das unidades de Cotia, mas não recebeu retorno. Procurada, a Poupafarma também não se manifestou.





CRISE DA POUPAFARMA





Ainda de acordo com o Panorama Farmacêutico, os primeiros sinais de crise na Poupafarma apareceram no último dia 3, quando os funcionários receberam o aviso de antecipação do horário de fechamento das unidades. Segundo o portal, a empresa confirmou que espera atrair novos parceiros de investimento, apesar de ponderar fatores como a crise de financiamentos do setor de varejo e as elevadas taxas de juros.





“Segundo fontes do mercado, um grupo do segmento farmacêutico já visitou algumas unidades para conhecer as lojas e ver a possibilidade de compra. E este seria o motivo do fechamento, a fim de agilizar as negociações e evitar o desgaste entre clientes e funcionários em decorrência da falta de mercadorias nas gôndolas – o que inclui reclamações sobre falta de analgésicos e anti-hipertensivos.”