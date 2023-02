Falso entregador é preso após aplicar golpe em condomínio na Granja Viana

Ao sair do condomínio, criminoso ainda simulou que estava armado; entenda

Entrada do condomínio Pinus Park





Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante no sábado (4) após aplicar golpe com maquininha de cartão no condomínio Pinus Park, na Granja Viana, em Cotia.





De acordo com os guardas civis que atenderam a ocorrência, um morador deixou um recado na portaria do residencial dizendo que receberia uma encomenda. Ele também teria deixado o valor de R$ 7 para o pagamento do frete.





Momentos depois, um suposto motoboy chegou no local e disse ao porteiro que se tratava da entrega do morador. Ele disse também que não poderia receber o valor do frete em dinheiro, apenas via cartão bancário.





O porteiro então tentou realizar o pagamento do frete da encomenda com seu próprio cartão bancário repetidas vezes, mas segundo o motoboy, a operação não tinha sido concretizada. O porteiro então autorizou a entrada do suposto entregador até a casa do morador.





Porém, neste momento, o porteiro recebeu mensagens em seu celular com a informação de tentativas de compra com seu cartão no valor de R$ 3,9 mil.





Desconfiado, o funcionário comunicou a síndica do condomínio, que disse para ele não deixar o suposto entregador sair.





Ao chegar na portaria, o porteiro não abriu a cancela, mas ao gesticular que estava armado, ele acabou deixando o suspeito ir embora.





PRISÃO





O porteiro então acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) e informou as características do suspeito. Os GCMs o encontraram na rua Monet, próximo ao condomínio. Durante a abordagem, os guardas localizaram, junto com ele, duas maquininhas de cartão.





O suspeito foi conduzido até o Distrito Policial da Granja Viana. As duas vítimas também foram até a delegacia. A motocicleta do suspeito foi apreendida.





O caso foi registrado como crime de estelionato (171) e ameaça (147).