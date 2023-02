Polícia vai realizar simulação de tentativa de roubo a caixa eletrônico em Caucaia do Alto

Durante a simulação a área ficará isolada.

Simulação ocorrerá na agência do Banco Bradesco.





Na tarde desta segunda-feira (6/02), e na noite de sexta-feira (10/02), a Polícia Militar do Estado de São Paulo realizará treinamento de um simulado de ocorrência de tentativa de roubo a caixa eletrônico em frente à agência do Banco Bradesco, em Caucaia do Alto. O simulado será feito pelo 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Carapicuíba), da 3ª Companhia PM (Cotia) e 4ª Companhia PM (Caucaia do Alto).





De acordo com a PM, o simulado foi idealizado para oferecer pronta resposta a incidentes críticos, na prevenção e enfrentamento de organizações criminosas. Durante o treinamento a área permanecerá isolada. No momento do simulado a área ficará isolada.