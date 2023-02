Ministro de Lula e presidente da Caixa fazem 'reunião surpresa' na Prefeitura de Cotia

Encontro, que ocorreu na manhã deste domingo (5), reuniu prefeitos da região, deputados e demais autoridades; veja os detalhes

Encontro aconteceu na manhã deste domingo (5) na Prefeitura de Cotia. Foto: Redes Sociais / Prefeito Rogério Franco

Um café da manhã em pleno domingo (5) marcou o primeiro encontro oficial entre representantes do governo federal e prefeitos da região. Participaram também alguns vereadores e deputados. A reunião aconteceu na Prefeitura de Cotia.





Anfitrião da casa, Rogério Franco recebeu o ministro da Secretaria Especial de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano. A imprensa não foi convidada para acompanhar o encontro e não houve nenhuma informação divulgada anteriormente a respeito.





Durante sua fala, Padilha destacou que o objetivo de se reunir com prefeitos do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) foi o de firmar parcerias e comprometimento com os municípios.





"Nós vamos querer voltar a investir recursos do governo federal, pensar parcerias pra gente enfrentar os desafios que a gente tem que enfrentar. Queria fazer esse chamado aqui. O que vier do consórcio será prioridade do governo federal", disse.





Por sua vez, Rita Serrano também se comprometeu com os prefeitos e colocou a Caixa Econômica a disposição dos diálogos. "A Caixa também se coloca parceria da relação que os municípios do consórcio têm tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. Dentro das possibilidades do banco, quero já dizer que o olhar será o olhar da cidade", disse.





O ministro Alexandre Padilha com o prefeito Rogério Franco. Foto: Redes Sociais





Para o prefeito de Cotia, Rogério Franco, o encontro foi sinônimo de progresso para a região, já que ele foi considerado uma espécie de "porta-voz" entre o consórcio e o governo federal. Esse reconhecimento ocorre porque Franco foi o prefeito da região que vestiu a camisa do PT em apoio ao presidente Lula, mesmo antes de a campanha eleitoral de 2022 ter sido iniciada.





"Falamos sobre moradia, infraestrutura, saúde e educação, mas também falamos sobre projetos integrados que poderão ser desenvolvidos para melhorar a vida das pessoas. Que seja o primeiro de muitos encontros! Essa aproximação com o governo federal é fundamental para nossas cidades", escreveu Franco nas redes sociais.