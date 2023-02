Bom Papo e Cia: Advogada Thaila Luz fala de machismo, assédio e direitos trabalhistas

Podcast foi ao ar na última sexta-feira (3); confira

Podcast Bom Papo e Cia vai ao ar toda sexta-feira no Estúdio MAN





O Bom Papo e Cia da última sexta-feira (3) recebeu a especialista em Direito do Trabalho e coordenadora da Comissão Direito do Trabalho de Cotia, Thaila Luz.





Apesar de nova, Thaila tem uma extensa experiência na área trabalhista e já atuou em mais de 17 mil processos.





Durante o podcast, foram abordados diversos temas importantes com a advogada, como fraudes trabalhistas na era do MEI (Microempreendedor Individual), as discriminações que ela já sofreu por ser mulher e também a diferença entre assédio e cobrança.





O podcast na íntegra você confere abaixo: