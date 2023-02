Itapevi arrecada 18 toneladas de alimentos em show de aniversário da cidade

Também foram arrecadados 3 mil agasalhos, segundo a Prefeitura

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi, por meio do Fundo Social de Solidariedade, arrecadou 18 toneladas de alimentos e 3 mil agasalhos com as trocas dos ingressos para o show do cantor João Gomes, que aconteceu na sexta-feira passada (10), no Parque da Cidade, como parte dos eventos de comemoração aos 64 anos de aniversário da cidade.





Os trabalhos de apoio operacional de arrecadação são da Secretaria de Desenvolvimento Social. As trocas dos alimentos e dos agasalhos pelos ingressos aconteceram no Ginásio de Esportes, no Centro, entre os dias 3 e 9 de fevereiro.





De acordo com o Acolher, a Prefeitura credenciou 14 organizações sociais que farão as entregas dos alimentos para as famílias cadastradas no CadÚnico em situação de extrema pobreza, que são àquelas com renda per capita de até R$105 por mês. As entregas acontecem nos próximos 30 dias e dos agasalhos na próxima campanha.