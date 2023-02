Neto Rossi: No meio da rua tem um poste. Tem um poste no meio da rua

No meio do caminho de quem passa pela Estrada Manoel Lages do Chão, os obstáculos estão mais perigosos do que os do poema de Carlos Drummond; veja vídeo

Foto: Anderson Fernandes

Coluna Neto Rossi: Parafraseando o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, em seu clássico poema ‘No Meio do Caminho’, uma rua em Cotia, que não tem nada de poesia, está trazendo transtornos e um iminente risco de acidentes para motoristas que trafegam por ela.





Se no meio do caminho de Drummond tem uma pedra, no meio do caminho de quem passa pela Estrada Manoel Lages do Chão tem postes de energia que se tornaram verdadeiros obstáculos.





Em um vídeo enviado ao Cotia e Cia [VEJA NO FINAL], é possível ver como os postes estão – ou ficaram, melhor dizendo – no meio do caminho, literalmente. Motoristas fazem a curva com extrema dificuldade para não colidirem contra os postes.





Cotia e Cia apurou que esse trecho da via foi alargado e também foi construída uma calçada em sua extensão. No entanto, os postes, que já estavam no local, não foram retirados. Ou seja, eles acabaram tomando parte do espaço da rua.





Mas, de quem é a responsabilidade?





Procurada pela reportagem, a Enel Distribuição São Paulo informou que recebeu a solicitação da Prefeitura de Cotia e encaminhou, no mês passado, a proposta para realizar a remoção dos postes. “A companhia aguarda aprovação para poder realizar o serviço. O prazo para execução após aprovação é de 60 dias”, disse.





Já a Prefeitura de Cotia, também procurada pela reportagem, não retornou.





Já que, segundo a própria Enel, após aprovação da Prefeitura, terá até dois meses para solucionar o problema, será que tanto a empresa quanto a prefeitura vão esperar algo pior acontecer?





Até lá, os postes ficarão no meio do caminho dos motoristas que trafegam pela Estrada Manoel Lages do Chão. Antes fossem apenas as pedras do saudoso Drummond.





VÍDEO GRAVADO POR ANDERSON FERNANDES

No meio da rua tem um poste. Tem um poste no meio da rua – e pode causar acidentes pic.twitter.com/oGoQuw8OOV — Cotia e Cia (@CotiaeCia) February 16, 2023