Empresa retira outdoor irregular e se desculpa por apagar arte indígena em Cotia

Após ser notificada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia por publicidade irregular, a Godoi Construtora retirou, nesta quinta-feira (16), um outdoor que fazia propaganda de um condomínio que está sendo construído pela empresa.

“Recebemos ontem o comunicado da Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia e, em menos de 24h, a placa já foi retirada. O prédio em questão não é de nossa propriedade, tendo sido objeto de contrato de locação com autorização da pintura”, disse a Godoi.

EMPRESA SE COMPROMETE EM REFAZER A ARTE

Para Tamikuã, a arte, que retratava uma mulher indígena em conexão com a natureza, buscava a conscientização das pessoas sobre o momento atual e também denunciava a extinção da natureza e dos animais.

Questionada, a Godoi respondeu que não tinha ciência da origem da arte e se comprometeu em contratar a autora da obra para refazer o trabalho artístico.

É nosso intuito contribuir com artistas locais e com a cultura da cidade e de forma nenhuma queremos causar prejuízos a cidade. Também não tínhamos ciência da origem da arte em questão. Neste sentido, contataremos a artista autora da obra a fim de promover o patrocínio de seu trabalho e mitigar eventuais desconfortos, inclusive, se autorizado pelo proprietário do imóvel, com o refazimento da pintura