Cotia terá peneiras de futsal, futebol e voleibol

Os selecionados participarão dos Jogos da Juventude 2023, Campeonato Estadual e Taça São Paulo; veja como participar

Foto: Portal da Prefeitura de Cotia



A Secretaria de Esportes e da Juventude de Cotia, a partir de quarta-feira (22), promoverá peneiras para as modalidades futsal e futebol masculino; vôlei feminino e masculino. Os selecionados representarão a cidade de Cotia em diversas competições ao longo do ano.

A peneira de futsal masculino será na quarta-feira (22), das 20h às 21h30, no Ginásio de Esportes de Cotia. Poderão participar pessoas com idade entre 16 e 30 anos. Os escolhidos formarão o time de Cotia que participará dos Jogos Regionais 2023. No dia da peneira, basta comparecer ao ginásio com documento oficial com foto, camiseta, calção, meião e chuteira de salão.

Já a peneira de Futebol masculino acontecerá no sábado (25), em dois horários: das 8h às 10h, para nascidos em 2008 e 2009, e das 10h às 12h, para nascidos em 2005, 2006 e 2007. A peneira será no campo do Complexo Esportivo do Atalaia. Os aprovados na peneira formarão o time de Cotia que participará dos Jogos da Juventude 2023, Campeonato Estadual e Taça São Paulo. No dia da seletiva, levar documento oficial com foto, camiseta, calção, meião, caneleira e chuteira de society.

A peneira de Vôlei será no domingo (16), no Ginásio de Esportes de Cotia. Para a categoria feminino, a peneira será das 9h às 10h30, para nascidas em 2008 e 2009; para as nascidas em 2006 e 2007, a peneira será das 11h às 12h30. A peneira do Vôlei masculino será das 13h30 às 15h, para nascidos em 2008 e 2009 e, para nascidos em 2005, 2006 e 2007 a peneira será das 15h30 às 17h. Os selecionados representarão Cotia nos Jogos da Juventude 2023 e outros campeonatos ao longo do ano. Levar documento oficial com foto, camiseta, meião e tênis apropriado para esportes.

Locais das peneiras

Ginásio de Esportes de Cotia: Rua Ouro S/Nº - ao lado do Mercado Municipal (peneiras de futsal masculino, vôlei feminino e masculino).

Centro Esportivo do Atalaia: Estrada Morro Grande, S/Nº - próximo à UPA Atalaia (peneira de futebol masculino).

Datas das peneiras

22/02 – das 20h às 21h30: futsal masculino (16 a 30 anos)

25/02 – das 8h às 10h: futebol masculino (nascidos em 2008 e 2009)

25/02 – das 10h às 12h: futebol masculino (nascido em 2005, 2006 e 2007)

26/02 – das 9h às 10h30: vôlei feminino (nascidas em 2008 e 2009

26/02 – das 11h às 12h30: vôlei feminino (nascidas em 2006 e 2007)

26/02 – das 13h30 às 15h: vôlei masculino (nascidos em 2008 e 2009)

26/02 – das 15h30 às 17h: vôlei masculino (nascidos em 2005, 2006 e 2007)

Importante: Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável