Moradora de Itapevi está desaparecida há 10 dias

Rosana Donizete saiu de casa no dia 25 de janeiro, ela foi vista pela última vez no terminal de ônibus; Família relata que mulher tem distúrbio de bipolaridade.

A dona de casa Rosana Donizete Mendes Ribeiro Santana Pinto, 52 anos, desapareceu no dia 25/1, por volta das 6h.





Rosana é moradora do bairro Amador Bueno, na cidade de Itapevi. Segundo familiares ela tinha passado o dia anterior ao desaparecimento na casa do seu filho mais velho, no bairro Monte Serrat, mesmo município onde reside.





Rosana teria acordado e estava em surto, agressiva, jogando objetos, e num determinado momento ela saiu de casa e ninguém pode contê-la. Familiares fizeram buscas em locais que Rosana costumava frequentar mas ela não foi encontrada.





Jéssica Turban Nogueira Matuchaki, sobrinha da Rosana, disse que a tia sofre de transtorno bipolar com surtos psicóticos.





Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra Rosana caminhando em uma rua no entorno do Bairro Monte Serrat, onde o filho mora, no dia 25/1 por volta das 8h, dia do desaparecimento.





"Minha tia foi vista no Terminal de ônibus de Itapevi, conversando com uma mulher e em seguida embarcou num ônibus que estava indo para Cotia. O Terminal recusou fornecer as imagens e disse que só forneceria à Polícia", disse Jéssica.





Quem souber do paradeiro ou tenha visto Rosana entrar em contato com: (11) 95101-3217 - Gustavo (filho) (11) 98495-7080 - Guilherme (filho)