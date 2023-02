SP: Transporte público terá mudanças na operação durante o carnaval; veja

Mudanças na operação ocorrem na EMTU, CPTM, Metrô e ViaQuatro/ViaMobilidade

Foto: Divulgação / EMTU

No período de Carnaval, entre o sábado (18) e a quarta-feira (22), as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão alteração na circulação. A operação será monitorada e, se necessário, as empresas estarão prontas para colocar mais trens nas linhas e ônibus nas ruas.





Haverá reforço de todo quadro operativo nas estações com previsão de demanda maior que o habitual, em razão da proximidade a locais de desfiles e concentração de blocos.





A comunicação com os passageiros também será reforçada durante todo o período por meio de cartazes, vídeos, mensagens sonoras orientativas, redes sociais e sites das empresas, visando a conscientização sobre vários assuntos, incluindo regras de segurança.





CPTM – Nos quatro dias de Carnaval (18 a 21), a operação é igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na quarta-feira (22), a operação é normal, assim como no fim de semana posterior (25 e 26), também com trens de prontidão.





EMTU – As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU na Região Metropolitana de São Paulo vão operar na segunda-feira (20), com tabela horária de sábado. Na terça-feira (21), o serviço será com base na programação de domingo. Na quarta-feira de cinzas (22), a programação durante a manhã seguirá a tabela horária de domingo; a partir do meio-dia, as linhas contarão com reforço de frota. A operação será acompanhada pela fiscalização para eventuais ajustes em caso de necessidade. Confira horários e itinerários no site www.emtu.sp.gov.br.





Metrô – A frota terá um aumento da normalmente utilizada aos finais de semana durante os quatro dias de Carnaval. Nas estações envolvidas nas festividades, haverá aumento do número de funcionários para que os passageiros possam ser atendidos com rapidez e segurança. Apenas na estação República, da Linha 3-Vermelha, os acessos 7 de Abril, Barão de Itapetininga e Praça da República estarão fechados. Os passageiros podem utilizar o acesso Arouche para embarque e o acesso Caetano de Campos para desembarque.





ViaQuatro/ViaMobilidade – De 18 a 21/02, o número de funcionários na Linha 4-Amarela será ampliado. No sábado (18) e domingo (19), a movimentação dos foliões deve impactar as estações República, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Butantã e Vila Sônia. Já na segunda-feira (20) e terça-feira (21), a maior movimentação deve envolver as estações República, Fradique Coutinho, Butantã, Morumbi e Vila Sônia. Nestas estações, os banheiros permanecerão fechados nos dias de maior movimento, como forma de evitar aglomerações. Caso o volume de passageiros seja muito grande, a Concessionária poderá também mudar o sistema de embarque e desembarque, destinando acessos específicos para cada uma das ações. Toda movimentação será acompanhada pelas mais de 2 mil câmeras que servem a Linha 4-Amarela.





A operação especial na Linha 4-Amarela será retomada no fim de semana seguinte (26 e 27), devido a desfiles de blocos nas proximidades das estações República, Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros, Butantã e São Paulo- Morumbi.





Já as linhas operadas pela ViaMobilidade (8-Diamante, 9-Esmeralda e 5-Lilás) não terão alterações na programação.