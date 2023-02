Homem é denunciado por ameaçar síndico e moradores de condomínio em Cotia; VÍDEO

Imagem mostra uma tatuagem semelhante ao símbolo do nazismo tatuada nas costas do rapaz, que também mora no mesmo residencial; veja a reportagem

Homem tem uma tatuagem semelhante ao símbolo do nazismo. Foto enviada ao Cotia e Cia





Moradores do condomínio San Filipi, localizado no Jardim da Glória, em Cotia, denunciaram à Polícia um homem, de aparentemente 35 anos, por ameaças e calúnia. Ele foi flagrado, na madrugada desta terça-feira (7), em meio à via, discutindo com os vizinhos. As imagens, registradas por um celular, foram enviadas ao Cotia e Cia hoje (8).





O homem tem uma tatuagem nas costas semelhante ao símbolo nazista (imagem acima). Segundo o síndico do condomínio, Rodrigo Teixeira, não se sabe ao certo a sua identidade, mas ele se apresentou no residencial como Maurício Ernesto de Assis (a reportagem não conseguiu confirmar a verdadeira identidade dele).





Segundo Teixeira, o rapaz se mudou para o condomínio há cerca de 15 dias, junto com a companheira e mais dois filhos, um de 2 e outro de 6 anos.





DISCUSSÃO COM MORADORES





Nos vídeos enviados à reportagem, o homem aparece visivelmente transtornado e batendo boca com alguns moradores, que pedem para ele ficar em silêncio. Em alguns momentos, ele aparece em pé e segurando um copo na mão. Em outros, senta e fala no celular.





É possível ver também que, em certo momento, um cachorro se aproxima dele. Teixeira disse que é um cão da raça Pitbull, que o homem teria deixado na rua propositalmente para ameaçar caso alguém chegasse perto dele.





O síndico explicou à reportagem que o homem o acusou de ter roubado um outro cachorro dele, porém, segundo Teixeira, o próprio rapaz deixou a porta da casa aberta e os cachorros fugiram.





Nas imagens, ele aparece xingando o síndico aos gritos e fazendo ameaças: “Esse vagabundo. Covarde. Sai pra rua. Pau no cu. Covarde.”





Neste momento, um morador, incomodado com a situação, chama a atenção do homem. “Parceiro, tem gente querendo dormir. Ninguém é palhaço aqui, não, para ficar ouvindo seu desaforo.” Ele então se levanta, tira a camiseta e anda em direção ao morador.





Em outro vídeo, uma mulher, também incomodada com o transtorno causado pelo rapaz, começa a reprimi-lo verbalmente. “Sai daqui do condomínio, ninguém aguenta mais você aqui, não. Todo mundo está de saco cheio de você, já”. Mas ele continua na rua.





Após um momento, um morador desce até a rua, começa a conversar com o rapaz e pede para ele parar de causar transtorno. A discussão gira em torno do cachorro, que o homem insiste em dizer que roubaram dele.





Enquanto a confusão acontece, alguns moradores acionam a Polícia Militar. Assim que a viatura aparece, ele entra para casa, mas acaba sendo detido. Segundo uma moradora que grava as imagens, o rapaz estava com uma faca e entrou para tentar escondê-la. Veja as imagens abaixo:













BOLETINS DE OCORRÊNCIA





Os transtornos envolvendo o novo morador do condomínio San Filipi já vinham ocorrendo dias antes. Cotia e Cia teve acesso a quatro boletins de ocorrência registrados contra ele, sendo um do síndico, um do subsíndico, um do porteiro e outro de um morador.





O síndico Rodrigo Texeira relatou que na madrugada de segunda-feira (6) a portaria do residencial acionou a polícia em decorrência de brigas do casal. Ao chegar no local, o síndico narra que foi ameaçado e agredido pelo rapaz, que acabou parando na delegacia.





No mesmo dia, o subsíndico do condomínio também denunciou o homem por ameaças. “[Ele] me acusou de ter coordenado a invasão da GCM na casa dele e roubado o computador e o cachorro dele. Trata-se de uma pessoa desequilibrada, que em 2 semanas morando no condomínio, já provocou 3 ocorrências com a presença da polícia. Ele ainda me ameaçou, dizendo que ‘eu não sabia com quem eu estava mexendo e que seus amigos são funcionários do DEIC’”, disse.





Ainda na noite do dia 6, o homem procurou o porteiro para ver as imagens das câmeras de segurança, alegando que o computador dele tinha sido roubado e que o cachorro tinha sumido. Mas o porteiro negou o pedido.





“Então, ele me disse que eu estava de conchavo e que iria descobrir e eu iria me arrepender. Iria pagar caro por não dar as imagens. Após encerrar a conversa, ele me ameaçou novamente, dizendo que eu estava de conchavo e que iria me ferrar.”





O homem não sossegou enquanto não conseguiu as imagens e abordou um morador, que também foi ameaçado e registrou outro B.O contra ele.





“Eu disse pra ele procurar o síndico ou o subsíndico. Ele gritou comigo, dizendo que não ia procurar ninguém e que se eu estivesse envolvido junto com o condomínio, eu iria pagar caro. Eu disse que não sabia de nada, porque não estava no condomínio no momento da confusão em que a polícia foi chamada. Só que mais uma vez ele me ameaçou, dizendo que se eu estivesse escondendo alguma coisa ou tivesse envolvido, eu pagaria caro.”





Cotia e Cia não conseguiu localizá-lo. Caso o denunciado ou algum advogado de defesa queira se manifestar, o espaço desta reportagem está aberto.





A reportagem também busca um posicionamento da Polícia Civil por meio da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Assim que a nota for enviada, essa reportagem será atualizada.