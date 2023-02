Guindaste retira carro que caiu dentro de piscina em condomínio em Cotia; VÍDEO

Incidente ocorreu na quarta-feira (15); veja

Imagens enviadas ao Cotia e Cia





Um guindaste retirou na manhã deste sábado (18) um veículo que caiu dentro de uma piscina no Residencial VillaDeste, no bairro do Portão , em Cotia.





Veja o vídeo abaixo enviado à reportagem

Guindaste retira carro que caiu dentro de piscina em condomínio em Cotia. Veja aqui a matéria - https://t.co/HTvx8qgmcj pic.twitter.com/KxXjrsdunT — Cotia e Cia (@CotiaeCia) February 18, 2023









INCIDENTE









Os moradores da casa onde o carro caiu ficaram assustados com o barulho. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.





Foto enviada ao Cotia e Cia