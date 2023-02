Cinema na Granja Viana terá ingresso a R$ 10 entre os dias 9 e 14 de fevereiro

O combo de pipoca com dois refrigerantes também está com preço promocional.





O Cinemark do Shopping Granja Vianna vai oferecer filmes a R$ 10,00 entre os dias 9 e 14 de fevereiro. A agenda traz escolhas para todas as idades e gostos, como Batem à Porta, M3GAN, O Gato de Botas 2, Avatar: O Caminho da Água, Alerta Máximo e o Pior Vizinho do Mundo.





Além dos ingressos a R$ 10, o combo de pipoca com dois refrigerantes sai por R$ 29,90. A compra pode ser realizada através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais. Para saber mais informações sobre as sessões, basta acessar https://www.shoppinggranjavianna.com.br/cinema.php





Confira abaixo os filmes em cartaz:





Batem à Porta

Eric, Andrew e sua filha Wen estão passando as férias em uma cabana isolada no campo. Enquanto brincava na floresta, Wen conhece o educado Leonard, mas a tranquilidade da família chega ao fim quando o rapaz e outros três estranhos entram à força na cabana e fazem todos de refém. Os invasores contam sobre uma visão misteriosa e os forçam a tomar uma decisão inimaginável. Diante disso, a família se questiona: será que os estranhos realmente pretendem salvar o mundo ou Leonard e seus companheiros fazem parte de um culto insano?





Gênero: Terror





Duração: 105 minutos





Classificação: 16 anos









M3GAN

Cady é uma criança órfã que está sendo cuidada pela sua tia Gemma, uma mulher que está empenhada em um projeto especial chamado M3GAN. M3GAN é um robô humanoide, desenvolvido para ajudar e acompanhar crianças. Sem ter alguma conexão sentimental com a sobrinha por estar sempre trabalhando, Gemma resolve presentear Cady com a boneca e, conforme o tempo passa, M3GAN torna-se mais independente e forte, a ponto de matar quem ela considera ser uma ameaça à criança.





Gênero: Terror





Duração: 102 minutos





Classificação: 14 anos









Gato de Botas 2: O Último Pedido

Gato de Botas descobre que já gastou oito de suas nove vidas e resolve começar uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas noves chances de viver. Para isso, ele pede ajuda para uma antiga parceira, mas que atualmente é sua rival e inimiga mortal.





Gênero: Animação





Duração: 100 minutos





Classificação: Livre









Avatar: O Caminho da Água

Jake Sully e Ney’tiri estão vivendo uma vida em família 10 anos após a batalha que aconteceu em Pandora entre os Na'vi e os humanos. Enquanto os avatares desbravam a região em busca de novos pactos, uma antiga ameaça ressurge, fazendo Jake brigar novamente com os humanos e buscar novos aliados para vencer outra batalha histórica.





Gênero: Ação





Duração: 190 minutos





Classificação: 12 anos









Alerta Máximo

O piloto Brodie Torrance salva seus passageiros de um relâmpago realizando um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra. Quando a maioria dos passageiros se tornam reféns de rebeldes perigosos que vivem no local, a única pessoa com quem Torrance pode contar é Louis Gaspare, um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI.





Gênero: Ação, suspense





Duração: 107 minutos





Classificação: 14 anos









O Pior Vizinho do Mundo

Otto é um irritável viúvo que ainda está de luto após perder a esposa. Por ter se tornado um homem sozinho, ele resolve investigar e julgar tudo que acontece em seu bairro. Porém, quando ele menos espera, acaba criando uma amizade inesperada com seus novos vizinhos e uma nova e árdua jornada começa.





Gênero: Comédia dramática





Duração: 126 minutos





Classificação: 12 anos