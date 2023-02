Recém-nascido de apenas 4 dias é salvo por policiais em Cotia

Na última quinta-feira (16), um recém nascido de apenas 4 dias de vida foi salvo por policiais militares em Cotia. Os pais da criança acionaram a PM quando estavam na Raposo Tavares com seu filho sem respirar após mamar.





No primeiro momento, os policiais iniciaram a manobra de Heimlich no bebê e durante o trajeto até o Hospital Regional de Cotia os sinais vitais do bebê voltaram.





Com a chegada ao hospital, já consciente, o recém nascido recebeu o atendimento de toda a equipe médica que após avaliação, disse que o bebê está bem e permaneceu em observação.





Mais sobre a manobra de Heimlich





A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.