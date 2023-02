Festa do Peão de Cotia anuncia 4 pontos de venda de ingressos; confira

Evento vai do dia 30 de março até o dia 09 de abril





A Festa do Peão de Cotia, popularmente conhecido como Rodeio de Cotia, começou a venda de ingressos em quatro pontos nesta terça-feira (28). O evento vai do dia 30 de março até o dia 09 de abril.





Confira abaixo os pontos de venda:





Serrano Atalaia (Avenida professor Joaquim Barreto, 887, Atalaia, Cotia)





Galeria Escadão (Rua Senador Feijó, 374 – Cotia)





Calçados Sergio (Rua Senador Feijo, 190, centro – Cotia)





Poupa shopping Cotia (Avenida nossa senhora de Fátima, 833 - Vila Monte Serrat)





A Festa do Peão anunciou também que a partir desta sexta-feira (3) os ingressos serão vendidos no Shopping Granja Vianna.









Confira abaixo a programação do evento





30/03 - Gusttavo Lima





31/03 - Hugo e Guilherme e Gustavo Mioto





01/04 – Ana Castela





06/04 – Zé Neto e Cristiano





08/04 – Jorge e Mateus





09/04 - João Gomes, Tarcisio e Vitor Fernandes





A Festa vai acontecer no mesmo local do ano passado, ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida, à beira do km 35 da Raposo Tavares sentido interior.