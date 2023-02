Festa do Peão de Cotia 2023 começa a venda de ingressos; valor chega até R$ 473

Evento vai do dia 30 de março até o dia 09 de abril; saiba mais





A Festa do Peão de Cotia, popularmente conhecido como Rodeio de Cotia, começou a venda de ingressos nesta segunda-feira (13) para a edição de 2023. O evento vai do dia 30 de março até o dia 09 de abril.





Os ingressos mais em conta do 1º lote, até o momento, são dos shows de Hugo e Guilherme e Gustavo Mioto, que acontecem no dia 31/03. O primeiro lote do setor Arena está sendo vendido a partir de R$ 44,00 (R$40,00 mais R$ 4 de taxa).





Os ingressos do setor Arena para curtir o show do cantor Gusttavo Lima, no dia 30 de março, está R$70. Já o ingresso do Camarote Premium, que dá direito a Open Bar e área VIP em frente ao palco, está saindo no valor de R$473 (incluindo a taxa).





Veja AQUI. Somente será permitida a aquisição de 6 ingressos por pessoa.





Confira abaixo a programação





30/03 - Gusttavo Lima





31/03 - Hugo e Guilherme e Gustavo Mioto





01/04 – Ana Castela





06/04 – Zé Neto e Cristiano





08/04 – Jorge e Mateus





09/04 - João Gomes, Tarcisio e Vitor Fernandes





A Festa vai acontecer no mesmo local do ano passado, ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida, à beira do km 35 da Raposo Tavares sentido interior.