Encontramos um “chocotone gigante” em Cotia

E você pode comprar com um super desconto ao dizer que viu no Cotia e Cia; saiba mais

Foto e montagem: Cotia e Cia





#Publieditorial: Para que comprar panetones e chocotones somente no final do ano, não é mesmo?





No Papa Preço, em Cotia, tem um corredor que você encontra uma variedade desses produtos.





Tem chocotone a partir de R$2.





E também o chocotone gigante, de 4 quilos, que sai por R$ 176. No entanto, se você for no Papa Preço e disser que viu o chocotone de 4 quilos no Cotia e Cia, você vai pagar apenas R$ 88 – 50% de desconto! Mas corra, antes que acabe.





Inaugurado no dia 30 de janeiro de 2023, o Papa Preço é um mercado com produtos com até 70% de desconto, mix diverso, com datas longas e também próximas da validade.





O estabelecimento está localizado na Avenida Antônio Mathias de Camargo, 507, Jardim Leonor (região central de Cotia).





SERVIÇO





Desconto de 50% no chocotone de 4 kg





Basta apresentar no caixa o vídeo abaixo ou esse publieditorial





Valor promocional R$88





A promoção vai durar enquanto tiver mercadoria no estoque da loja