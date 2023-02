Vereadores de Cotia fazem ‘sessão-relâmpago’ e adiam projetos para depois do carnaval

Dos 53 minutos, os parlamentares ficaram no plenário apenas 11, já que o intervalo regimental durou 42; veja os projetos que estavam em pauta

Foto: Câmara de Cotia

Com nenhum projeto lido, os vereadores de Cotia realizaram nesta terça-feira (14) a 2ª sessão ordinária de 2023. Dos 53 minutos, os parlamentares ficaram no plenário apenas 11, já que o intervalo regimental durou 42.





Desses 11 minutos, oito foram utilizados para leitura da ata da 1ª sessão ordinária e 3 para leitura de protocolos.





Os dois projetos de lei que estavam na ordem do dia – um sobre o reconhecimento do grau de moto como esporte e outro que legaliza panfletagens nas ruas (sim, é proibido) – foram adiados para depois do carnaval, já que a próxima sessão só deve ocorrer no dia 24/02.