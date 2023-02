Etec de Cotia abre processo seletivo para professor

Veja como realizar a inscrição





Foto: Cotia e Cia





A partir de hoje (14), a Escola Técnica Estadual (Etec) de Cotia abre inscrição para seleção de professor com habilitação em custos, processos e operações contábeis - administração integrado ao ensino médio (Mtec - Programa Novatec Integrado).





As aulas serão ministradas em carga horária mensal que estará sujeita a variação de acordo com as normas do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETPS), que regula a atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 horas, sendo o valor da hora-aula prestada de R$ 20,19, correspondente ao Padrão I-A.





Critérios de avaliação





As avaliações serão elaboradas em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório: Exames de memorial circunstanciado (prova de títulos) e prova de métodos pedagógicos (prova objetiva de habilidades operacionais ou técnicas).





De acordo com o edital, o exame de memorial consiste na análise dos documentos que comprovem a graduação, pós-graduação e experiências profissionais. Já a avaliação pedagógica consiste na apresentação de uma aula ministrada pelo participante perante a Banca Examinadora, explanando sobre os conteúdos do componente curricular.





Como se inscrever





Os interessados deverão efetuar suas inscrições no período de 14 a 28 de fevereiro, até às 23h59 do último dia; somente será aceita inscrição pela internet, no portal do ( Centro Paula Souza ).