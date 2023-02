Imagens de uma câmera de segurança flagraram, na noite de domingo (5), uma tentativa de assalto a um veículo na Estrada Municipal Walter Steurer, antiga Estrada do Espigão, altura do número 1.400, na Granja Viana, em Cotia.

Pelas imagens, é possível ver dois carros se aproximando. O da frente para, um criminoso desce e aponta uma arma para a vítima, que está no veículo de trás. Ela consegue engatar marcha ré e escapar.

Ainda pelas imagens, é possível ver que o criminoso continua com a arma apontada. Testemunhas disseram que ele efetuou vários disparos e, ainda, que continuaram em direção à Raposo Tavares na tentativa de outros assaltos.

Vídeo mostra tentativa de assalto na Granja Viana; crime aconteceu no domingo (5), na Estrada Municipal Walter Steurer, antiga Estrada do Espigão, altura do número 1.400 pic.twitter.com/ZEfPP26Awz