Artista indígena sobre obra apagada em Cotia: “Capitalismo não olha o que vai destruir”

Tamikuã Txihi lamentou o fato de ter seu grafite apagado pela empresa Godoi Construtora. “Pretendem nos matar de todas as formas. O colonizador de antes segue suas práticas de apagamento da memória”

Tamikuã Txihi teve obra apagada em um edifício em Cotia. Foto: Reprodução / Redes Sociais





Após ter um grafite apagado em Cotia, a artista indígena Tamikuã Txihi se manifestou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (16). A Godoi Construtora cobriu a obra da artista, que estava na lateral de um prédio, com uma tinta amarela. No local, foi instalado um outdoor com a divulgação de um condomínio. , a artista indígenase manifestou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (16). Acobriu a obra da artista, que estava na lateral de um prédio, com uma tinta amarela. No local, foi instalado um outdoor com a divulgação de um condomínio.









“Pretendem nos matar de todas as formas. O colonizador de antes segue suas práticas de apagamento da memória, histórias e cultura. Já tentaram com o genocídio fazer desaparecer nossos corpos, mas nós insistimos em sobreviver e viver”, disse Tamikuã.









A artista destacou que, por Cotia ser terra indígena, o grafite representava “a resistência dos povos originários e o resgate histórico da cidade”. Para Tamikuã, a arte, que retratava uma mulher indígena em conexão com a natureza, buscava a conscientização das pessoas sobre o momento atual e também denunciava a extinção da natureza e dos animais.





Agora, com o grafite removido pela empresa, Tamikuã reforçou que não é hora de desanimar, já que a arte é sinônimo de luta e resistência. “Pretendem roubar nossos sorrisos e nossas esperança, porém, somos povos forte e seguiremos cada dia fazendo muitas outras artes com fortes histórias, fortalecendo as nossas memórias e existência nesse território”, disse.

A arte é uma linguagem além das palavras, toca os sentimentos, por isso é tão importante para a vida de toda a humanidade. O capitalismo por lucro não olha o que vai destruir [...] Cotia sempre foi e sempre será terra indígena





Grafite de Tamikuã (ao lado esquerdo) foi apagado pela empresa para dar lugar a propaganda de condomínio. Foto e montagem: Cotia e Cia





O QUE DIZ A EMPRESA





Cotia e Cia, a Godoi Construtora afirmou que não tinha ciência da origem da arte e se comprometeu em contratar a autora para refazer o trabalho artístico. Ao, a Godoi Construtora afirmou que não tinha ciência da origem da arte e se





“É nosso intuito contribuir com artistas locais e com a cultura da cidade e de forma nenhuma queremos causar prejuízos a cidade. Também não tínhamos ciência da origem da arte em questão. Neste sentido, contataremos a artista autora da obra a fim de promover o patrocínio de seu trabalho e mitigar eventuais desconfortos, inclusive, se autorizado pelo proprietário do imóvel, com o refazimento da pintura”, disse.





Por outro lado, a Godoi explicou que, caso a autorização não seja concedida, “iremos promover uma pintura alternativa equivalente, preferencialmente da mesma artista”.