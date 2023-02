Cufa Cotia auxilia vítimas da chuva no Litoral Norte: “Precisamos aliviar essa dor”

Equipes estão indo em comboios e se dividindo em várias direções. Segundo o governo, são mais de 1.090 desalojados e 1.346 desabrigados; veja como ajudar com doações

Lúcia Rosseti, liderança da Cufa Cotia. Foto enviada para o Cotia e Cia

Por Neto Rossi





Lideranças e integrantes da Cufa (Central Única das Favelas) de Cotia estão auxiliando as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte ao longo do carnaval. As equipes estão indo em comboios e se dividindo em várias direções. Até esta segunda-feira (27), 65 óbitos foram confirmados, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba, segundo o governo de São Paulo.





“É um misto de impotência saber que ainda têm dezenas de corpos embaixo de toda aquela lama. Uma lama fétida, onde o cheiro impregna em você, nas suas roupas, no seu calçado”, narra Lúcia Rosseti, uma das lideranças da Cufa Cotia.





De acordo com ela, as ações da Cufa estão voltadas tanto para a limpeza do barro quanto para o auxílio das famílias que foram atingidas. Segundo o governo, são mais de 1.090 desalojados e 1.346 desabrigados. Lúcia pede ajuda para continuar as ações.









“Pedimos ajuda urgente com doação de pás, enxadas, rodos largos, escovões resistentes para limpar o barro. Também doações de vaps, produtos de higiene e limpeza em geral, além de botas emborrachadas de cano alto, luvas emborrachadas, shampoo, condicionador, creme dental, escova de dentes e pentes de cabelo. Precisamos voltar com ferramentas, o exército não está dando conta, é muito local para atender ao mesmo tempo”, relata.





Quem puder ajudar com doações, a sede da Cufa Cotia fica na Av. Santo Antônio, 114, no Jd Nomura. O telefone para contato é (11) 94073-5350.





Segundo Lúcia, equipes da Cufa irão novamente para o Litoral Norte neste sábado, às 5h. “Voltamos com a certeza que esse realmente é nosso lugar, onde é o meu lugar e de todos que estão há dias ininterruptos trabalhando para aliviar um pouco essa dor.”