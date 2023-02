Cotia terá ‘Portal Turístico’ na entrada da cidade com recurso do Governo Federal

Licitação deve ocorrer no dia 27 de março; saiba mais

Cidade de Cotia. Foto: Wagner Santos / Prefeitura de Cotia

Por Neto Rossi





Orçado em R$2 milhões, a cidade de Cotia, em breve, terá um ‘Portal Turístico’ na entrada do município, especificamente na avenida Engenheiro Psanquevich, próximo ao Terminal Metropolitano e às margens da rodovia Raposo Tavares.





O edital de concorrência pública foi lançado no site da Prefeitura. A licitação deve ocorrer no dia 27 de março. O recurso será por meio de convênio com o Governo Federal.





Ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Turismo explicou que o Portal Turístico será de estrutura metálica e tem como objetivo proporcionar à população a apreciação e valorização do símbolo da cidade.





“[O Portal Turístico] ratificará também o potencial turístico do município na região, funcionando com portal de entrada e cartão postal de Cotia”, disse a pasta.





De acordo com a secretaria, o prazo de execução da obra está estimado em oito meses, a partir da data da emissão da ordem de início.