AGORA: Testemunhas relatam tentativa de homicídio ao lado da Etec de Cotia; VÍDEO

Crime ocorreu por volta das 14h; veja

Imagens enviadas ao Cotia e CIa

Duas testemunhas relataram ao Cotia e Cia que por volta das 14h desta quinta-feira (23) houve uma tentativa de homicídio na rua Topázio, próximo à Etec de Cotia.





Segundo uma testemunha, que pediu para não ser identificada, a vítima estacionou o carro em frente a um comércio; outro veículo parou ao lado e uma pessoa começou a atirar.





“Ele [atirador] deu cerca de seis tiros na sequência. A vítima desceu do carro, começou a gritar por socorro. Populares conseguiram ajudar a vítima. Ainda bem que tinha um policial na Etec. Ele subiu com arma em punho. O atirador manobrou o carro e desceu sentido a rua da Delegacia da Mulher. Baleada, a vítima conseguiu correr para o outro lado da rua e a polícia a socorreu”, relatou.









(ATUALIZAÇÃO ÀS 15H23 COM INFORMAÇÕES DA GCM)



(Matéria em apuração) AGORA: Testemunhas relatam tentativa de homicídio ao lado da Etec de Cotia - https://t.co/3QYEiYKZgB pic.twitter.com/xZyap9WOPT — Cotia e Cia (@CotiaeCia) February 23, 2023



apurou, junto à, que o crime ocorreu devido à desentendimentos entre morador e síndico. De acordo com a GCM, as discussões foram motivadas por advertências e multas aplicadas pelo condomínio ao morador, que teria perdido as ações na Justiça.Inconformado e em discussão com o síndico, o morador efetuou disparos contra ele.A vítima foi socorrida pelae encaminhada ao, onde segue internada sem risco de morte.O autor do disparo está na