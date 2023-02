Morador atira em síndico e depois é preso em Cotia; VEJA VÍDEO

Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (23); veja a reportagem

Imagens Obtidas com exclusividade pelo Cotia e Cia

O morador de um condomínio em Cotia atirou contra o síndico na tarde desta quinta-feira (23), na rua Topázio, próximo ao Ministério Público. O momento foi registrado por uma câmera de segurança, que Cotia e Cia teve acesso [VEJA NO FINAL DA REPORTAGEM].





Pelas imagens, é possível ver o síndico entrando em seu carro que está estacionado na rua. Assim que ele fecha a porta, um veículo preto chega e para ao lado. Testemunhas disseram que neste momento ambos passam a discutir.





Depois, as imagens mostram o síndico saindo pela porta do passageiro, ferido com um tiro nas nádegas. Ele sai pulando e gritando por socorro. O atirador vai embora e ele volta para o veículo.





O vídeo mostra ainda uma mulher e outras pessoas se aproximando da vítima. Elas tentam ajudá-la. Só que nisso, o atirador volta e continua efetuando disparos. Todos correm. O síndico fica parado atrás do carro e depois corre para o outro lado da rua.





No final do vídeo é possível ver dois policiais militares se aproximando a pé. Neste momento, o atirador manobra o carro e foge. Os PMs vão em seu encalço e ele é preso na rodovia Raposo Tavares, próximo a passarela do antigo Extra de Cotia.





Uma testemunha narrou a cena ao Cotia e Cia: “Ele [atirador] deu cerca de seis tiros na sequência. A vítima desceu do carro, começou a gritar por socorro. Populares conseguiram ajudar a vítima. Ainda bem que tinha um policial na Etec. Ele subiu com arma em punho. O atirador manobrou o carro e desceu sentido a rua da Delegacia da Mulher. Baleada, a vítima conseguiu correr para o outro lado da rua e a polícia a socorreu.”





DESENTENDIMENTO





De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o crime ocorreu devido à desentendimentos entre o morador e o síndico. A GCM explicou que as discussões foram motivadas por advertências e multas aplicadas pelo condomínio ao morador, que teria perdido as ações na Justiça.





A vítima foi socorrida pela GCM e encaminhada ao Hospital Regional, onde segue internada sem risco de morte.





O autor do disparo está na Delegacia de Cotia, onde o boletim de ocorrência está sendo registrado.