Cotia lança edital de R$ 29 milhões para construção do teatro municipal

O teatro será construído ao lado do Terminal Rodoviário, onde está sendo instalado o Pronto Socorro Infantil.





Os envelopes com a documentação para habilitação e com a proposta comercial serão recebidos na Secretaria Municipal de Licitações e Logística no dia 16 de março.





O valor total do investimento está na casa dos R$ 29 milhões.





De acordo com a Prefeitura, o espaço será um polo de arte, entretenimento e cultura da cidade com uma área de lazer. No plano de governo também diz que o teatro receberá oficinas e cursos.