Jandira realiza 23ª Festa do Peão e ingressos podem ser trocados por 1kg de alimento

Artistas como Bruno & Marrone, Eduardo Costa e Murilo Huff participarão do evento; saiba mais





Após mais de 10 anos sem nenhuma edição, Jandira receberá, no próximo mês, a 23ª edição da Festa do Peão da cidade, no período de 09 a 12 de março.





Para dar início à festividade, foi realizada uma festa de lançamento, ocorrida no último dia 1º, onde autoridades e empresários da região celebraram o retorno do tradicional evento.





A festa acontecerá na Praça de Eventos e contará com camarotes decorados, praça de alimentação, rodeio, baile da rainha, queima do alho, shows diversificados e muitas atrações.





Confira a programação completa:





09/03 (quinta-feira): Bruno & Marrone;





10/03 (sexta-feira): Murilo Huff;





11/03 (sábado): Gustavo Mioto e Yasmin Santos;





12/03 (domingo): Eduardo Costa.





Ingressos





As vendas estão liberadas e há diversas maneiras para adquirir o ingresso. É possível doar 1kg de alimento não perecível no Jandira Plaza Shopping a partir desta segunda-feira (13) e trocar pela entrada ou então garantir através do site seoingresso.com, com ingressos disponíveis a partir de R$5,00.





Em caso de dúvidas e/ou informações referentes ao camarote, entre em contato pelo número (11) 93030-5505.





Ação beneficente





Todos os alimentos e valores dos ingressos solidários arrecadados serão revertidos ao Fundo de Solidariedade, com o intuito de auxiliar as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.