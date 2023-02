Embu das Artes vai reunir carnaval e sertanejo para celebrar 64 anos da cidade

Além dos shows com artistas regionais e grandes nomes da música brasileira, o público contará com feira gastronômica e parque de diversões; veja programação

Para celebrar os 64 anos de Embu das Artes, a Prefeitura traz o 1º Carnanejo da cidade de 17 a 21/2, com muita festa, música e diversão para toda a família.





Serão cinco dias de folia no Parque Francisco Rizzo. Além dos shows com artistas regionais e grandes nomes da música brasileira, o público contará com feira gastronômica, parque de diversões e muito mais. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.





Confira a programação:





Das 14 às 17h





De 17 a 20/2, carnaval infantil





Das 18 às 2h





Dia 17/2 – Felipe Araújo





Dia 18/2 – Eduardo Costa e bateria da escola de samba Camisa Verde e Branco





Dia 19/2 – Gian e Giovani





Edson e Hudson -Show boate Azul e bateria da Unidos do Peruche





Dia 20/2 – Fernando e Sorocaba e bateria A.C. do Tucuruvi





Dia 21/2 – Barões da Pisadinha e bateria da Águia de Ouro





Serviço:





Carnanejo Embu das Artes





De 17 a 21 de fevereiro no Pq. Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390 (km 282 da Rodovia Regis Bittencourt).