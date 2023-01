Vereador pede ciclovia em estrada que dá acesso ao Animália Park

Veja a justificativa do parlamentar; parque de diversões 4 vezes maior que o Playcenter deve ser inaugurado ainda neste semestre

Entrada do Animália Park. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

O vereador de Cotia, Sandrinho Santos (Solidariedade), pediu a implantação de uma ciclovia ou ciclofaixa em toda extensão da Estrada do Furquim, que dá acesso ao Animália Park, novo parque de diversões da cidade que deve inaugurado ainda neste semestre.





A indicação do vereador foi feita em 2021, ano em que o parque, que será quatro vezes maior que o Playcenter, estava previsto para ser inaugurado.





Em sua justificativa, Sandrinho disse que a implantação de tal serviço no local se faz necessário, “tendo em vista que essa via já é utilizada para passeios ciclístico, caminhadas e trabalhadores que utilizam bicicletas como meio de transporte”.





“Diante do crescimento populacional, é fundamental para equilíbrio da mobilidade, já que a via citada não oferece segurança, podendo ocorrer acidentes durante o trajeto, já que dividem a via com os veículos automotivos”, completou.









Sobre o Parque









Este é o primeiro parque temático a ser lançado no Brasil após um hiato de 22 anos – o Hopi Hari abriu em 1999. O Animalia Park, que já foi chamado de “Parque dos Elefantes” e “Parque de Cotia”, está sendo projetado e planejado desde 2013, e a previsão era concluí-lo no final de 2020. Mas com a pandemia, o ritmo das obras foi reduzido e a nova previsão é que seja inaugurado ainda neste semestre.