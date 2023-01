Polícia Civil procura por funcionária de bar que ateou fogo e matou mulher em Cotia

Francileide Gomes de Souza, conhecida como Neide, está foragida; ela é investigada pela morte de Juniele Rocha Monteiro, de 37 anos; saiba mais

Francileide Gomes de Souza está foragida desde que o crime ocorreu. Foto: Polícia Civil





Polícia Civil de Cotia procura por uma mulher que ateou fogo e matou Juniele Rocha Monteiro, de 37 anos. O crime aconteceu no último dia 13 em um bar no Jardim Sandra. Juniele morreu nessa quinta-feira (19), após passar seis dias internada em São Paulo com 80% do corpo queimado. procura por uma mulher que ateou fogo eO crime aconteceu no último dia 13 em um bar no, após passar





A investigada (foto acima) é Francileide Gomes de Souza, conhecida como Neide. Ela é funcionária do bar onde o crime ocorreu. Neide está foragida desde o último final de semana.





A Polícia Civil foi até o endereço de Neide nessa quinta, mas ao chegar no local, encontrou apenas os seus pertences dentro de sacos plásticos.





Bruna Regina dos Santos, de 27 anos, também investigada por participação no crime, foi presa ontem em uma comunidade no Jardim Sandra. Segundo a polícia, ela será indiciada por homicídio qualificado. Bruna foi encaminhada à Cadeia Pública da Delegacia de Polícia de Barueri, ficando à disposição do Poder Judiciário. Já, também investigada por participação no crime,Segundo a polícia, ela será indiciada por. Bruna foi encaminhada à, ficando à disposição do





O mandado de prisão temporária e de busca domiciliar das duas investigadas foi expedido pela Justiça de Cotia a pedido da delegada Mônica Gamboa, responsável pela investigação do caso.





A Polícia Civil de Cotia pede o apoio da população para localizar Francileide Gomes de Souza. Qualquer informação pode ser fornecida através de denúncia anônima, pelo número da Delegacia de Cotia (11 4703-2034). Os dados do denunciante são mantidos em absoluto sigilo.





ENTENDA O CASO





O crime ocorreu no último dia 13. Imagens de uma câmera de segurança do bar [VEJA ABAIXO] flagraram toda a ação criminosa. Pelas imagens, é possível ver que Bruna e Juniele estão discutindo dentro do bar. Em determinado momento, Juniele pega um galão com líquido inflamável e o joga por cima de seu corpo.





Juniele parece transtornada e não percebe que Bruna se aproxima dela com um isqueiro nas mãos. As imagens são claras e mostram Bruna tentando acender o isqueiro contra o corpo de Juniele por algumas vezes.





Depois, o vídeo mostra Bruna passando o isqueiro para Neide, que estava atrás do balcão. Neide pega o isqueiro, direciona para o chão e acende. O fogo sobe e atinge o corpo de Juniele, que fica em chamas.





Juniele foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhada para o Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada até ontem. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Juniele deixa três filhos, dois jovens (18 e 16 anos) e uma criança de 4 anos.