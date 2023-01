Cotia vai realizar 11 oficinas culturais gratuitas; veja como se inscrever

Atividades, que serão online, iniciam em fevereiro; confira cada uma delas

Imagem ilustrativa / Reprodução





A Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, em parceria com a Poiesis, vai realizar, a partir de fevereiro, 11 oficinas culturais online 100% gratuitas.





As inscrições estarão abertas a partir do dia 16 de janeiro (próxima segunda-feira).





[veja aqui], ter conectividade e acesso à plataforma Zoom. Informações: Para participar é preciso se inscrever no link equivalente a cada oficinater conectividade e acesso à plataforma Zoom. Informações: interioronline@oficinasculturais.org.br





As oficinas e palestras são:





1 - MATRIZES PARA CRIAÇÕES POÉTICAS - A oficina pretende, a partir do compartilhamento de dispositivos poéticos como vídeos, textos e imagens, provocar os participantes às possibilidades de inspiração para criações cênicas. Propondo a observação da poesia do dia-a-dia e dos materiais que nos atravessam pela vida, cada participante será convidado a compor um pequeno experimento visual-auditivo.





2 - PERCUSSÃO BAIANA - A oficina oferece ao público contato com o vasto mundo dos sons percussivos, linguagem corporal, ritmos, convenções tradicionais e oralidade. A vivência é coletiva, trabalha os ritmos de matriz africana somados aos desdobramentos contemporâneos percussivos. Além de fazer um breve relato da história dos ritmos em Salvador, propõe exercícios que favorecem a coordenação motora, percepção auditiva e visual, exercícios técnicos de cada instrumento.





3 - PESQUISA NO DOCUMENTÁRIO: ANTES, DURANTE E DEPOIS – A pesquisa no documentário faz parte de todo o processo do documentário, da ideia inicial à pós-produção. O encontro propõe apresentar os modos como a pesquisa está presente no antes, durante e depois da produção, passando por temas como arte, memória, verdade e ficção.





4 - O QUE FAZ UM CURADOR DE FESTIVAL AUDIOVISUAL? - O Brasil conta com centenas de festivais e mostras audiovisuais que acontecem todos os anos. Cada um desses eventos tem sua equipe de curadoria, que seleciona os filmes que entrarão na programação. Tais profissionais não são meros avaliadores que devem pescar os melhores títulos. A palestra irá demonstrar quais os fatores que estão envolvidos nas escolhas feitas por um curador e dará uma perspectiva de como opera este profissional.





5 - DANÇA CONTEMPORÂNEA: PRÁTIKAS DE APAIXONAMENTO - Pratikas de Apaixonamento é uma oficina de dança contemporânea que pretende por meio de exercícios que favorecem a conjunção do movimento às emoções, de técnica de dança, de improvisação e coreografia, desafiar o corpo a se conectar com seu imaginário, permitindo reconhecer a rigidez, o medo e a instabilidade para se apropriar da paixão como um músculo.





6 - PRODUÇÃO DE PROJETOS FONOGRÁFICOS - DA COMPOSIÇÃO A DISTRIBUIÇÃO - Esta oficina apresenta detalhes de planejamento da produção de um projeto musical fonográfico, desde a composição à distribuição. Serão abordados: processos de criação e gravação, cadeia produtiva de uma gravadora, escolha de repertório, músicos e arranjos, registros da obra, direitos, modelos de distribuição e monetização.





7 - AS MEMÓRIAS LEITORAS QUE HABITAM EM NÓS - A proposta da oficina é dialogar sobre os processos envolvidos na atuação dos mediadores/as de leitura sejam eles/elas, educadoras ou educadores, bibliotecárias/bibliotecários, para pensar nossas histórias leitoras e como podemos ter uma atuação crítica em temas envolvendo história e memória.





8 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO INSTRUMENTAL NA SALA DE AULA - Esta atividade buscará apresentar à profissionais da educação, atores, artistas e demais interessados, um instrumental prático para utilizar a contação de histórias como instrumento em suas atividades pedagógicas, incluindo técnicas de contação, improviso, trabalho de entonação, expressão corporal, utilização de objetos, preparação do ambiente e “imaginação da história”.





9 - AQUARELA INTUITIVA - Esta oficina interativa dará ferramentas para que pessoas de várias áreas possam usar a aquarela tanto como ferramenta expressiva quanto como meio de aplicar em artesanatos e artefatos.





10 - AUDIOVISUAL INDÍGENA, UM OLHAR COLETIVO - Essa oficina pretende abordar a produção audiovisual realizada por indígenas no Brasil: sua origem e seus desmembramentos. Os primeiros contatos desses povos com equipamentos de captação de imagem e som, foram momentos de estranhamento e medo, mas que depois de um tempo viraram momentos de aprendizagem e de contentamento coletivo. Hoje dezenas de indígenas trabalham com audiovisual e se especializam cada vez mais. Trechos de vídeos antigos e recentes serão exibidos.





11 - A VOZ NO AUDIOVISUAL - Esta atividade pretende apresentar a importância da voz no audiovisual e sua história. A partir da experiência na produção e locução de audiovisual, pretende-se compartilhar dados históricos do mercado da voz e suas possibilidades, e abordar a questão de saúde e curiosidades em uma introdução a experiências em publicidade, rádio, podcast entre outros.