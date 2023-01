PM de MG prende suspeitos de atear fogo e matar motorista de aplicativo em Cotia

Informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) prendeu, na tarde desse sábado (21), três mulheres e um homem suspeitos de atear fogo e matar o motorista de aplicativo, Paulo Diniz, 43, em Cotia, na última quinta-feira (19).

A informação foi confirmada neste domingo (22) pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Em nota, a SSP informou que os quatro - duas mulheres, de 18 e 20 anos, uma adolescente, de 15 anos, e um adolescente, de 17 - estavam fugindo com o carro da vítima, um Toyota/RAV4.

Segundo apurou Cotia e Cia, os suspeitos estão sendo trazidos para a Delegacia de Cotia, que investiga o caso.

Ainda de acordo com a SSP, o bando também é investigado pelo assalto de outro motorista de aplicativo, em Cotia, no dia 6 de janeiro.

O CRIME

Paulo Diniz foi abordado por quatro bandidos na noite de quinta-feira (19). Ele foi encontrado, momentos depois, por uma testemunha na Estrada do Dae, região do Morro Grande.

Segundo a testemunha, Paulo chegou a dizer que teve seu veículo roubado e que os criminosos jogaram gasolina sobre seu corpo e atearam fogo.

Paulo chegou a ficar internado no Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito dois dias depois.

Ele deixa esposa e mais três filhos.

Veja a nota da SSP enviada ao Cotia e Cia

