Casal de adolescentes e duas mulheres confessam latrocínio de motorista em Cotia

Grupo de criminosos roubou um motorista de aplicativo e depois ateou fogo em seu corpo na Estrada do Dae

de 18 e 20 anos, e mais um casal de adolescentes, uma de 15 e o outro de 17 anos, confessaram à Polícia Civil que atearam fogo e mataram o motorista de aplicativo Paulo Diniz, 43. O crime aconteceu na última quinta-feira (19), na Estrada do Dae, em Cotia.









Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), eles confessaram a participação no roubo. O grupo rendeu a vítima com uma faca e a levou até a Estrada do Dae.





Antes de fugir, o bando jogou gasolina e ateou fogo em Paulo, ainda vivo. Ele teve 60% do corpo queimado mas, ainda assim, conseguiu chegar até uma área de chácaras e pedir ajuda.





Paulo foi socorrido por um popular ao Hospital Regional de Cotia, onde morreu dois dias depois do crime.





A Polícia Civil de Cotia, assim que ouvir os depoimentos dos criminosos, deve esclarecer todas as circunstâncias dos fatos. O caso é investigado como latrocínio.





De acordo com a SSP, o bando também é investigado pelo assalto de outro motorista de aplicativo, em Cotia, no dia 6 de janeiro.