Motorista de aplicativo morre após ter corpo incendiado por criminosos em Cotia

Homem chegou a ficar internado no Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos.





Um motorista de aplicativo, de 43 anos, morreu neste sábado (21) após ter o corpo incendiado por criminosos. Paulo Diniz estava internado desde quinta-feira (19) no Hospital Regional de Cotia com 60% do corpo queimado, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha que socorreu Paulo disse a Polícia Militar que o encontrou na Estrada do Dae pedindo socorro. Segundo a testemunha, Paulo chegou a dizer que teve seu veículo roubado e que os criminosos, três homens e uma mulher, jogaram gasolina sobre seu corpo e atearam fogo.

Relatos nas redes sociais de amigos da vítima dizem que ele teria apanhado dos criminosos, pois teria reagido ao assalto.

"Muito triste com sua partida querido primo Paulo Diniz. Despedir é sempre muito difícil e de forma tão trágica, trabalhando e ser abordado por bandidos que roubaram e atiraram fogo no seu corpo é inconcebível. Sua missão nesta vida sempre foi de dar muito Amor à todos. Com a certeza que Deus o acolherá na Sua Luz, peço a Ele conforto a toda nossa família e amigos. Leve seu sorriso. Gratidão", publicou uma internauta.

Paulo deixa esposa e mais três filhos.