Shopping da região terá encontro de carros em miniatura

O público poderá conferir marcas especiais como Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, entre outras.

Foto: Divulgação Miniaturas

O Raposo Shopping, em parceria com o Grupo de Colecionadores de Osasco, promoverá o 6° Encontro de Colecionadores de Miniaturas de Carro. O evento será realizado no próximo dia 28, das 10h às 19h, no Piso São Paulo.

Mais de 15 colecionadores irão expor suas miniaturas de diversas escolas. Você encontrará na exposição marcas especiais, como Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Greenlight, Norev, Schucco, Kyosho, entre outras.

O evento tem entrada gratuito, mas haverá comercialização de carrinhos raros.

Serviço:

Encontro de carrinhos em miniatura

Onde: Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod Raposo Tavares, km 14,5 – São Paulo/SP)

Quando: 28 de janeiro, das 10h às 19h