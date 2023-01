Motorista de aplicativo é roubado e baleado nas costas em Vargem Grande Paulista

Vítima foi atingida por disparo de arma de fogo durante uma corrida; veja os detalhes

Motorista de aplicativo. Imagem ilustrativa





Um motorista de aplicativo de 27 anos foi baleado nas costas durante um assalto na madrugada de segunda-feira (23) em Vargem Grande Paulista. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Cotia.





Cotia e Cia entrou em contato com o hospital, mas a família da vítima não autorizou a atualização sobre o seu estado de saúde.









O CRIME





A PM disse que, após ser comunicada a respeito de um roubo de veículo com disparo de arma de fogo, se deslocou até o local e encontrou a vítima caída no chão toda ensanguentada.





Segundo os policiais, o homem estava consciente e explicou que terminava uma corrida em Vargem Grande e que, em seguida, recebeu uma solicitação de viagem na rua Dos Bancários, no Jardim Europa, no mesmo município.





Ao se deslocar para a rua, a vítima disse aos PMs que dois homens entraram em seu carro e anunciaram o assalto. Durante a abordagem, ele relatou que foi alvejado por disparo de arma de fogo nas costas. Ele não soube informar mais detalhes devido ao seu estado de choque.





Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou no local e socorreu a vítima até o Hospital de Cotia. Os criminosos roubaram o veículo junto com o seu celular.





VEÍCULO ENCONTRADO





Na tarde de segunda-feira, a PM foi informada por um funcionário da seguradora responsável pelo monitoramento do veículo da vítima que o carro estava no bairro das Pedras, em São Roque.





Chegando no local, o automóvel não foi encontrado. A PM continuou nas buscas e localizou o veículo na Estrada da Lagoinha, em Vargem Grande. A PM disse que não conseguiu fazer contato com a vítima e nem com seus familiares. O carro foi apreendido e periciado.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 10H14 DO DIA 26/01/2023)