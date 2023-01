Após sequestro e troca de tiros, PM mata bandido e prende outro em Caucaia do Alto

A vítima era mulher de 51 anos; veja os detalhes

Um sequestro na tarde desta quarta-feira (25) terminou com a morte de um criminoso e a prisão de outro na Estrada dos Pereiras, em Caucaia do Alto.





A vítima do crime, uma mulher de 51 anos, foi liberada pelos policiais.





A ocorrência foi marcada por perseguição e troca de tiros.





OS FATOS





De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava parada com o veículo às margens da rodovia Raposo Tavares, em São Roque. Ela estava tentando ligar para o marido, momento que foi surpreendida por dois homens, sendo que um deles estava armado.





Raimundo Ferreira da Cruz, 23, e Gilson Reis de Souza, 41, renderam a mulher e a colocaram no banco traseiro de seu próprio veículo. Raimundo assumiu a direção rumo ao município de Cotia.





Ao chegar na Estada de Caucaia, os criminosos foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar. A perseguição deu início até a Estrada dos Pereiras, onde os bandidos colidiram contra outro veículo.





Neste momento, ainda segundo a PM, Gilson abriu a porta do veículo e começou a disparar contra os policiais, que revidaram. Gilson foi alvejado por três tiros. Seu comparsa, vendo que não tinha saída, acabou se rendendo e foi preso em flagrante. A vítima foi resgatada pelos policiais.





Gilson foi socorrido até a UPA do Atalaia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Raimundo foi encaminhado para a Cadeia Pública de Cotia, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso foi registrado no Distrito Policial de Caucaia do Alto.