Curso de idiomas gratuito para alunos do estado está com inscrições abertas em Cotia

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) está com inscrições abertas em Cotia. Os cursos de idiomas são gratuitos para os alunos da rede estadual. A unidade do CEL em Cotia fica na Escola Pedro Casemiro Leite, no bairro do Portão. As inscrições podem ser feitas até o dia 13/01, das 8h às 16h.









Para o primeiro semestre de 2023, tem vagas - entre remanescentes e novas turmas - para aulas de inglês, espanhol, alemão, italiano e japonês.





Para se inscrever, os estudantes devem comparecer ao CEL e apresentar cópia do RG e declaração de matrícula em escola da rede estadual com número do registro de aluno, foto 3×4 e comprovante de residência.





Os candidatos devem estar matriculados em uma das turmas a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos ou Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos.





Caso seja menor de idade, é preciso a presença dos pais ou responsáveis.





Os encontros acontecem no contraturno escolar - das 13h30 às 16h50 (tarde) e das 17h às 18h30 (vespertino) - duas vezes na semana.





Os cursos são ofertados em módulos semestrais, sendo 3 anos de curso. Os alunos aprovados recebem um certificado de conclusão.





A Escola Pedro Casemiro Leite fica no km 31,6 da Raposo Tavares, pista marginal, sentido Cotia.