Em Brasília, Rogério Franco acompanha a posse de Geraldo Alckmin

Prefeito de Cotia publicou uma foto nas redes sociais após silêncio sobre a posse de Lula

Nesta quarta-feira (4), o prefeito de Cotia, Rogério Franco, viajou para Brasília para acompanhar a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin no cargo de ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

"Desejo um grande trabalho ao Geraldo Alckmin e a toda a sua equipe neste novo desafio, e parabenizo o governo por esta escolha. Tenho certeza de que sua experiência fará a diferença no desenvolvimento do nosso país", escreveu Franco.

A viagem acontece após silencio no final semana, quando ocorreu a posse do presidente Lula. Ao contrário de prefeitos da região, como de Osasco, Itapevi e Embu das Artes, Franco não falou sobre a posse do presidente que ele apoiou durante as eleições.

No discurso de posse, Alckmin destacou o papel da indústria na geração de empregos, na arrecadação do governo e no desenvolvimento de novas tecnologias. Ele afirmou que o Brasil passou por um processo "precoce" de desindustrialização e defendeu a reindustrialização do país.

"A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sobre prisma o da justiça social", afirmou.