IPVA 2023: Bancos liberam consulta e pagamento do imposto

IPVA 2023 ficou 10,77% mais caro neste ano e poderá ser parcelado em até 5 vezes.













*Com informações do Infomoney

Proprietários de veículos emplacados no estado de São Paulo já podem pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) referente ao ano de 2023.Os contribuintes podem quitar o IPVA nos aplicativos dos bancos, pelo internet banking, nos caixas eletrônicos e nas agências bancárias, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).O governo paulista diz que o IPVA ficou 10,77% mais caro em 2023 no estado (um reajuste menor do que os 22,54% de 2022).A estimativa é arrecadar cerca de R$ 23,4 bilhões com o imposto neste ano.São Paulo é o estado com a maior frota de veículos do país (27 milhões), e o calendário de pagamento e as alíquotas do tributos foram divulgadas em 20 de dezembro pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado.Os pagamentos começam no dia 11 de janeiro (para veículos com placa final 1). O desconto para pagar o imposto em parcela única continua em 3%, mas a administração estadual aumentou o número de parcelas de 3 para até 5 vezes.