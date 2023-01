Cotia recebe pela 6ª vez o evento Força Bruta

Força Bruta tem transmissão da TV Globo

Flávio na prova de Tombamento de Pneu (@andrecoelhas / Divulgação)





Pelo sexto ano consecutivo o Força Bruta será realizado em Cotia, em 2023 o evento acontece o Parque Tereza Maia na Granja Viana no próximo dia 15. O Força Bruta terá transmissão ao vivo na TV Globo, dentro da programação do Esporte Espetacular a partir das 10h.





Flávio Nunes, atleta de Campo Grande (MS), será o representante brasileiro no tradicional Força Bruta, e vai entrar na disputa que reúne alguns dos principais nomes internacionais da modalidade disposto a fazer história. “Com certeza, minha expectativa é vencer o Força Bruta. Quero ser o primeiro brasileiro a conquistar este título”, garante.





Canadense venceu em 2022

O título da edição do ano passado do Força Bruta ficou com o canadense JF Caron. O vice-campeão foi Rauno Heinla, da Estônia, seguido por Rob Kearney, dos Estados Unidos, e Dmitrii Skosyrskii, da Rússia. Caron venceu a três provas disputadas em Cotia, ano passado. Ele levantou uma tonelada na prova da Carroça Humana, mandou para o ar 215 quilos no Arremesso de Barril e arrastou 12 toneladas na disputa do Carga Pesada. "Foi uma competição muito dura e estou muito feliz com o resultado. As provas que mais exigiram foram o deadlift (carroça) e o caminhão. Mas a torcida foi incrível, fez muito barulho e deixou o torneio com uma atmosfera muito positiva", declarou o canadense, logo após a conquista.