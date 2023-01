Conheça o grupo da região que participou da São Silvestre pela 5ª vez | Rudney Oliveira

Correr 15 km em menos de uma hora não é para qualquer um

Dia 31 de dezembro de 2022, 7 horas. Enquanto muita gente acordava - inclusive esse que escreve - parte do grupo "Os Primos" já se preparava para correr 15 km na prova mais tradicional do Brasil: a São Silvestre - e pela quinta vez!

Neste ano, cinco pessoas do grupo estiveram presentes na prova. Mesmo debaixo de um sol de 27 °C, eles finalizaram a prova com ótimos resultados.

Willian e Tiago ficaram abaixo de uma hora de prova; Tadeu cravou 1h, Leandra 1h22 e Leandro 1h27. Os tempos são extraoficiais. O resultado geral sai nesta quinta-feira (5).

Próximo a chegada na Av Paulista, o apresentador Celso Cardoso, da Gazeta, que comentava a prova, viu o grupo de atletas da região, e comentou: "Esse pessoal que está chegando agora, está fazendo tempo bom, um tempo muito bom, extraordinário."

Os vencedores

Os vencedores da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre vieram, mais uma vez, de países da África. Atletas de Quênia, Uganda, Etiópia e Tanzânia dominaram o pódio da tradicional prova que encerrou o ano esportivo brasileiro.

Entre as mulheres, a queniana Catherine Reline, de apenas 20 anos, liderou os 15 km da corrida de ponta a ponta e venceu a São Silvestre 2022 com o tempo de 49min39s. Entre os homens, a vitória foi de Andrew Kwemoi, que se tornou o primeiro campeão de Uganda, com o tempo de 44min43s.

Os brasileiros mais bem colocados foram Jenifer Nascimento (54min02s), no feminino, e Fábio Jesus Correia (46min13s), no masculino, ambos subindo ao pódio na quarta colocação.

"Os Primos"





A história do grupo "Os Primos" começou em 30/08/2015, quando um grupo de pessoas do bairro do Carmo Messias, que fica em Ibiúna, mas é bem próximo a Caucaia do Alto, se juntou para correr uma prova em Cotia, no Parque Tereza Maia.

Passados sete anos, Os Primos conta hoje com 35 pessoas, entre homens e mulheres de todas as idades. Inclusive, o grupo tem o Sr. Osvaldo, que tem 80 anos. Em 2021, ele correu 21 km.

Dicas para quem quiser começar

Tiago Pires, um dos idealizadores do grupo





Cotia e Cia conversou com Tiago Pires, um dos idealizadores do grupo, que deu algumas dicas para quem tem interesse em começar a correr.

"Não tem muito segredo. Basta colocar o tênis e começar com leves caminhadas e corrida no meio. Sempre falo para os meus amigos que começam a correr: faça de duas a três vezes na semana, corra um poste e caminhe outro, ganhando fôlego. Com o tempo, caminhe um poste e corra dois, logo você vai estar correndo 5 km sem caminhar. Agora, se for para correr com performance, precisa de acompanhamento profissional", explica.

A reportagem questionou se tem mais espaço para gente no grupo, e Tiago respondeu: "Sempre tem. A equipe leva o nome dos 'Os Primos' porque no começo era só a família que estava no grupo, mas aí tivemos a ideia de colocar esse nome na equipe. Hoje a gente brinca que temos 'Os Agregados.'