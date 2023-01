Funcionário da Prefeitura de Cotia é preso após furtar 40 pacotes de café

Mercadoria avaliada em R$340 foi devolvida ao órgão municipal

Roubo aconteceu no almoxarifado do estádio Euclides de Almeida





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, na manhã desta terça-feira (3), um funcionário da Prefeitura Cotia que estava carregando 40 pacotes de café, da marca Pelé.

O homem, de 33 anos, estava nas imediações do estádio municipal Euclides de Almeida, no Jardim Adelina, quando foi abordado pelos GCMs.

Ao ser questionado o que carregava, no primeiro momento, alegou que era lixo. Porém, posteriormente, confessou o furto da mercadoria do almoxarifado do estádio. Ele disse aos agentes que iria vender os pacotes de café.

Ao todo, os pacotes de cafés foram avaliados em R$340 e devolvidos para a prefeitura.

O funcionário foi preso em flagrante por peculato e desvio de função.

Por: Neto Rossi e Rudney Oliveira