Cotia fechou novembro com saldo positivo de empregos formais, diz Caged

Números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) mostram que o emprego formal em Cotia fechou o mês de novembro com saldo positivo em 659 vagas (por saldo de emprego entende-se o número de admissões menos o total de demissões). No penúltimo mês de 2022, o Novo Caged apurou que houve 3.402 admissões, ante 2.743 demissões. O setor mais aquecido no mês de novembro foi o setor de Serviços, somente nesta área, foram gerados 410 novos postos de trabalho, seguido pelo setor de Comércio, que respondeu por 206 novas vagas.





Em relação ao acumulado do ano, o Novo Caged apurou que, entre os meses de janeiro e novembro de 2022, o mercado de trabalho na cidade de Cotia conseguiu abrir 2.914 vagas de trabalho formal. “Este aquecimento do mercado de trabalho nos últimos meses do ano é sempre muito esperado e se confirma. Estamos na expectativa por um aquecimento econômico com respostas ainda mais positivas na geração de emprego e de renda para a população de nossa cidade”, disse o prefeito Rogério Franco.





Até o momento, agosto foi o mês que mais gerou oportunidades de emprego formal em Cotia. Naquele mês, o Caged apurou que foram criadas 717 vagas de trabalho, em setembro foram 348 e, em outubro, 369 novos postos formais.