Falta de manutenção em ruas de bairro em Cotia causa transtorno para moradores

Em nota, Secretaria de Obras e Infraestrutura disse que aguarda a “secagem do solo” para iniciar os serviços; veja

Imagens enviadas pela moradora Tamires Alves para a coluna Fala Cidadão









#FalaCidadão: Tamires Alves, moradora do Paisagem Casa Grande, em Cotia, já não sabe a quem recorrer para reivindicar melhorias para as ruas do bairro.





"Sou moradora da rua MMDC. A locomoção é péssima para quem anda a pé e também para quem trafega de carro", disse. As ruas Floriano Peixoto e Américo Vespertino, segundo ela, encontram-se na mesma situação.





coluna Fala Cidadão comprovam a sua fala. Buracos e valetas no meio das ruas dificultam a travessia de quem mora no local. Imagens que a moradora enviou para acomprovam a sua fala. Buracos e valetas no meio das ruas dificultam a travessia de quem mora no local.





Tamires já procurou ajuda junto à associação de moradores do Jardim Sandra, mas a resposta que obteve não foi nada animadora. “A gente fez ofício para essas ruas quando [a Prefeitura] estava asfaltando aqui no Jardim Sandra, mas infelizmente eles alegaram que tem muito esgoto [...] falaram que iam passar o asfalto, mas só ficou na promessa”, disse por mensagem de texto a associação de moradores.





O QUE DIZ A PREFEITURA





Procurada pelo Cotia e Cia, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, informou que tem uma programação de manutenção periódica dos bairros, porém, “as chuvas das últimas semanas impactaram no andamento desta programação”.





"A manutenção no bairro Passagem Casa Grande está na programação da Secretaria e, tão logo haja condições (como a secagem do solo, o serviço será executado", garantiu.