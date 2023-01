Edital de convocação: Conselho comunitário de educação, cultura e ação social de cotia

Conselho comunitário de educação, cultura e ação social de cotia

O Presidente do Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social de Cotia, CNPJ n° 65.703.779/0001-57, de acordo com seu Estatuto Social, CONVOCA todos os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos e deveres estatutários para participarem de Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 27 de janeiro de 2023, às 19:00 horas, na sede situada na Rua Santa Teresa, 139 - Vila Monte Serrat - Cotia SP

A Assembleia Geral Ordinária será instalada em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados, ou em segunda convocação, após uma hora, com qualquer número.A pauta da Assembleia Geral é a realização das eleições para composição da Diretoria e Conselho Fiscal, para mandato de 2023 a 2028. Poderão ser apresentadas chapas completas para composição da Diretoria e Conselho Fiscal até 15 (quinze) minutos antes da primeira chamada de abertura.E para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento no futuro, o presente Edital é encaminhado eletronicamente aos associados, publicado na internet e afixado na sede do Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social de Cotia.

Cotia, 17 de janeiro de 2023.

José Betuol - Presidente