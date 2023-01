Festa do Peão de Cotia confirma as primeiras atrações para o evento; veja quem são

Festa está marcada para ocorrer do dia 31 de março ao dia 09 de abril

Rodeio de Cotia. Foto: Divulgação





A Cia Verde e Amarelo, empresa que organiza a Festa do Peão de Cotia, já divulgou nas redes sociais a data em que o evento vai acontecer em 2023. De acordo com a Companhia, a festa está marcada para ocorrer do dia 31 de março ao dia 09 de abril.





Durante a semana, a página oficial do evento vem divulgando informações nas redes sociais. Das atrações, a Companhia confirmou as presenças de João Gomes, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon, considerados os maiores nomes do cenário atual do forró com o piseiro. Eles encerrarão a Festa do Peão, no dia 9 de abril.













A outra atração confirmada é a da cantora Ana Castela, que se tornou um fenômeno no Brasil. Dona de hits como “Pipoco”, “Roça em Mim” e “Bombonzinho”, ela segue dominando as paradas musicais no país. A cantora sul-matogrossense alcançou nada menos que 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.





De acordo com a organização da Festa do Peão, Ana se apresentará no dia 1º de abril.