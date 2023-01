Cotia fará ação ambiental em frente a um parque da prefeitura fechado há 5 anos para reforma

Valor investido na reforma do parque público, segundo a prefeitura informou na época, era de R$ 326 mil

Parque Ecológico Chico Anysio. Foto: Reprodução





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, divulgou nesta terça-feira (17) que vai realizar a primeira edição do Projeto ‘Pedágio Ambiental’ do ano.





A ação, que contará com a participação da Cooperativa Coopernova Cotia Recicla e do Projeto ‘Sucata Digital’, acontecerá no próximo sábado (21) em frente ao Parque Ecológico Chico Anysio (Rua Lourenço Giácomo, Jardim Nossa Senhora das Graças).





No local será feita a distribuição gratuita de mudas de árvores nativas, além de material educativo sobre o tema.





PARQUE FECHADO DESDE 2018





O Parque Chico Anysio, que conta com 178,6 mil metros quadrados, está fechado desde 2018, quando a Prefeitura deu início às obras de reforma e revitalização do local.





A administração municipal prometeu entregar o parque “completamente renovado” para a população. Foram investidos cerca de R$ 326 mil na reforma.





“Vamos reabrir este importante espaço público de lazer para a população de Cotia. Vai atender os moradores de toda a região do Arco Verde, Arco Íris, Jardim Panorama, Vila São Joaquim, Jardim Santana e Petrópolis”, disse o prefeito Rogério Franco, na época.





A obra envolvia a reforma dos banheiros, da administração, portaria, refeitório, reforma do alambrado, instalação de bancos, reforma de toda a parte elétrica e hidráulica, reforma das grandes, pintura, pisos em geral, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada.





Cotia e Cia questionou a prefeitura sobre o que houve com a reforma e se há um prazo para reabertura do parque. Caso haja retorno, será acrescentado neste texto.