Derrite: Câmeras em uniformes de PMs serão mantidas e terão funções ampliadas

Secretário de Segurança Pública de SP mudou de discurso; entenda

Guilherme Derrite, secretário de Segurança de SP, foi entrevistado hoje no programa Bom dia SP. Foto: Reprodução / TV Globo





O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, disse hoje em entrevista ao programa Bom Dia SP que vai manter o programa de câmeras corporais da Polícia Militar, o "Olho Vivo". O posicionamento de Derrite é diferente do declarado na semana passada, quando ele disse em entrevista a uma rádio no interior de SP que iria rever o programa.





Além disso, o secretário falou que uma das suas primeiras medidas seria pedir o estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que mostra que o uso de câmeras portáteis nos uniformes de policiais militares de São Paulo evitou 104 mortes, uma redução de 57%, em relação ao período anterior em que a medida entrou em vigor.





Por conta da declaração, procuradores chegaram a divulgar uma manifestação contrária à revisão, dizendo que a suspensão ou a retirada das câmeras poderia ser entendida como "licença para matar".





Mas ao Bom Dia SP, hoje, além de ter voltado atrás, Derrite ainda disse que pretende ampliar a funcionalidade do equipamento. “Nós queremos, além da fiscalização e controle, acoplar a câmera do policial ferramentas que vão combater o crime. Como por exemplo, leitura de placa de veículos roubados. Isso pode ser instalado na câmera", declarou.